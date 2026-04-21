Basket e autismo la partita che profuma di libertà | Abbiamo pianto nel vederli giocare

Una partita di basket tra giovani con autismo e una squadra di ragazzi più grandi ha suscitato emozioni intense tra genitori e partecipanti. Una madre ha raccontato di aver pianto nel vedere suo figlio, che prima esitava nel toccare la palla, partecipare a un incontro ufficiale contro una squadra under 17. L’evento ha dimostrato come lo sport possa rappresentare un mezzo di comunicazione e inclusione, superando le barriere della diversità.

Il basket come linguaggio universale per abbattere le barriere della diversità. È la testimonianza carica di gratitudine di una mamma, Daniela, che ha visto suo figlio Federico e i suoi compagni passare dalla paura di toccare la palla al brivido di una partita vera contro l'Under 17 dei Baskèrs.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Basket Divisione Regionale 1. Cesena 2005, una vittoria Audace che profuma di salvezzaContro l’Audace Bombers Bologna serviva vincere e vittoria è stata: ‘brutta’, ‘sporca’, sofferta e blindata dalla Cesena Basket 2005 59-54 (19-15,...

Basket serie B Interregionale. La Mens Sana sabato va in trasferta. Nel mirino c’è Casale Monferrato. Perin: "Pensiamo partita per partita»È tornata ad allenarsi ieri la Mens Sana reduce dal sofferto successo contro i Seagulls Genova.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L’autismo va in meta: ad Alghero la manifestazione per promuovere l’inclusione - L'Unione Sarda.it; Basket, serie B, la Elachem Vigevano affronta la Herons Montecatini nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare. Coach Salieri: E' una grande opportunità per crescere; Addio a Oscar Schmidt: la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni, giocò anche in Italia; Autismo, Villaggio di cohousing Enzo Cainero operativo nel 2028.

Basket e solidarietà: maglia speciale di Vigevano per la giornata della consapevolezza dell'autismoDivisa speciale della ELAchem nella sfida contro Desio. Le divise saranno messe all’asta su eBay e il ricavato devoluto alla Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus Sarà dedicato alla Giornata ... gazzetta.it

Sport in campo al fianco dell’autismo. Una giornata di vela, basket e tennis: Momento importante per i ragazziLA SPEZIAUna mattinata all’aria aperta all’insegna dello sport e della condivisione. In occasione della ’Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo’, i ragazzi della Luna Blu e della ... lanazione.it

Stile TV. . Basket, Napoli salvo: Scafati si batte per la promozione in Serie A - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

Ieri il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega femminile, battendo in finale il Galatasaray. In foto c'è Emma Meesseman, autrice di 20 punti, 5 rimbalzi, e 4 assist, ed MVP della finale. Emma, per chi segue il basket femminile, è una leggenda. Ma non lo è soltanto per il x.com