La Mens Sana Basket Serie B interregionale si prepara per la trasferta di sabato contro Casale Monferrato. La squadra ha ripreso gli allenamenti ieri, dopo aver vinto di misura contro i Seagulls Genova. Il tecnico ha commentato che l’obiettivo è concentrarsi sulla prossima partita senza pensare alle altre. La partita si svolgerà in trasferta, con i biancoverdi pronti a scendere in campo.

È tornata ad allenarsi ieri la Mens Sana reduce dal sofferto successo contro i Seagulls Genova. Nel mirino dei biancoverdi adesso c’è la lunga trasferta di sabato sera a Casale Monferrato, che precederà di sette giorni lo scontro al vertice contro l’altra capolista, ovvero il Bc Lucca, reduce dal successo sul Costone all’ultimo secondo. In vista della gara in Piemonte, coach Federico Vecchi dovrebbe finalmente vedere svuotarsi almeno parte dell’intasata infermeria. Sicuri assenti Cerchiaro e Prosek che proseguono nei rispettivi percorsi di recupero, mentre dovrebbero essere a disposizione sia Pannini (in campo contro Genova per un paio di minuti) che Nepi, out nelle ultime tre gare per il problema alla spalla rimediato nel derby contro la Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. La Mens Sana sabato va in trasferta. Nel mirino c’è Casale Monferrato. Perin: "Pensiamo partita per partita»

Articoli correlati

Basket serie B Interregionale. Doccia fredda per la Mens Sana. Lussazione alla spalla: Nepi outNuova pesante tegola in casa Mens Sana, uscita con due punti ma anche con altrettante defezioni importanti dal derby contro la Virtus.

Basket serie B Interregionale. Brusco stop a Empoli, ora la Mens Sana vuole ripartireLa Mens Sana è tornata con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli che ha sancito la prima sconfitta del 2026 e la fine di una serie di 9 vittorie di...

Tutti gli aggiornamenti su Mens Sana

Temi più discussi: Basket Serie B interregionale: La Mens Sana domenica in campo con la maglia Special Edition; Basket B interregionale, due vittorie e una sconfitta per le senesi; Basket Serie B Interregionale. Mens Sana contro Genova. Da valutare Pannini e Nepi; Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana soffre e vince contro Genova, al PalaEstra termina 87-81.

Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana soffre e vince contro Genova, al PalaEstra termina 87-81È Barou Yarbanga a segnare la tripla che regala la vittoria alla Note di Siena, un tiro dall’angolo che fa letteralmente esplodere il PalaEstra, anche stasera caldo e pronto a sostenere i ragazzi in c ... antennaradioesse.it

Basket B interregionale, due vittorie e una sconfitta per le senesiBasket B Interregionale: vincono Mens Sana e Virtus contro Genova e Grantorino, ko per il Costone nel big match con Lucca ... sienafree.it

L'angolo di coach Vecchi di Mens Sana Basketball sul match con Seagulls Genova - facebook.com facebook

MENS SANA STANCA E CON I CEROTTI: A EMPOLI ARRIVA IL PRIMO STOP DEL 2026 x.com