Basket - divisione 2 maschile Biancorossi a valanga sul Rosignano

Nella dodicesima giornata del campionato di Divisione 2 maschile, la squadra di Grosseto ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Dinamo Rosignano, con il punteggio di 100-47. La partita si è conclusa con un largo margine di punti a favore dei biancorossi, che hanno dominato l’intero incontro. La squadra ospite ha subito una sconfitta pesante in questa giornata di campionato.

Pallacanestro Grosseto inarrestabile. La formazione biancorossa ha travolto la Dinamo Rosignano 100-47 nella dodicesima giornata del campionato di Divisione 2. La formazione biancorossa ha dominato la scena sbarazzandosi della Dinamo Rosignano con una netta vittoria frutto di una prestazione collettiva anche da parte degli under su entrambi i lati del campo, annichilendo la formazione avversaria al PalaAustria. L’attacco grossetano è stato chirurgico e le transizioni rapide hanno segnato un solco profondo nel punteggio chiudendo il primo quarto 25-11. Nel secondo parziale biancorossi non alzano il piede dall’acceleratore e la panchina entra in campo con la solita determinazione dei titolari mantenendo il divario per 43-29.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - divisione 2 maschile. Biancorossi a valanga sul Rosignano Notizie correlate Basket, come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano, in Divisione Regionale 2Pisa, 15 marzo 2026 – Torna al successo, come da pronostico, il GMV, nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2, e si mantiene così... Basket - Serie "DR2» maschile. Un Bcl Lab esaltante. Biancorossi ora primiEsaltante il cammino di Bcl Lab Lucca che, dopo il successo su San Miniato, è, adesso, primo in classifica, a pari merito con Endas Pistoia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese ancora in vetta; Divisione Regionale 1: Edil Mius Anzola Basket – SG Tiberius Basket Rimini 74-69; Basket Divisione regionale 3 maschile I, 9° giornata ritorno – 9/14 aprile 2026; Basket, Divisione Regionale 1: doccia fredda per la Virtus Luino. Divisione regionale 2 maschile. Crosa, bella reazione. Battuto il San MiniatoImpresa del Follonica Basket a San Miniato: vittoria meritata e convincente nel campionato di Divisione Regionale 2 per la formazione... Impresa del Follonica Basket a San Miniato: vittoria meritata e ... lanazione.it Basket, Divisione Regionale 2: scacco alla regina del derby franciacortinoScacco alla regina nel derby franciacortino. La Padernese supera 64-63 la capolista Capriolese e, oltre a salire a quota 36 punti in classifica, a -2 proprio dal gruppo di Belloni, serve anche un assi ... giornaledibrescia.it Stile TV. . Basket, Napoli salvo: Scafati si batte per la promozione in Serie A - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Grande #Basket al PalaMangano di #Palermo, che si conferma ancora una volta il tempio dello sport scolastico siciliano: si sono concluse le finali regionali di #Pallacanestro dei #NuoviGiochiDellaGioventù facebook.com/USRSiciliaDire… #scuolasiciliana # x.com