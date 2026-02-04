Il Bcl Lab di Lucca ha conquistato la vetta della Serie

Esaltante il cammino di Bcl Lab Lucca che, dopo il successo su San Miniato, è, adesso, primo in classifica, a pari merito con Endas Pistoia. E, sabato prossimo, 7 febbraio, alle 21.15, alla palestra di San Concordio, scontro diretto per il primato solitario. ll Bcl Lab l’ha spuntata grazie, soprattutto, alla buona difesa, a un’ammirevole tenuta mentale, alla maturità del gruppo storico di giocatori che, in una battaglia senza esclusione di colpi, ha visto i padroni di casa spesso nervosi, critici con l’arbitraggio e quasi sorpresi di trovarsi davanti a un Bcl Lab (battuto all’andata) che non faceva sconti e sempre in controllo, fisico e psicologico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR2» maschile. Un Bcl Lab esaltante. Biancorossi ora primi

Il Bcl è in trasferta a Empoli per la partita di serie B maschile interregionale, con l'obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale.

