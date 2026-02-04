Basket - Serie DR2 maschile Un Bcl Lab esaltante Biancorossi ora primi
Il Bcl Lab di Lucca ha conquistato la vetta della Serie
Esaltante il cammino di Bcl Lab Lucca che, dopo il successo su San Miniato, è, adesso, primo in classifica, a pari merito con Endas Pistoia. E, sabato prossimo, 7 febbraio, alle 21.15, alla palestra di San Concordio, scontro diretto per il primato solitario. ll Bcl Lab l’ha spuntata grazie, soprattutto, alla buona difesa, a un’ammirevole tenuta mentale, alla maturità del gruppo storico di giocatori che, in una battaglia senza esclusione di colpi, ha visto i padroni di casa spesso nervosi, critici con l’arbitraggio e quasi sorpresi di trovarsi davanti a un Bcl Lab (battuto all’andata) che non faceva sconti e sempre in controllo, fisico e psicologico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Bcl Lab Lucca
Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl a Empoli per l’operazione aggancio
Il Bcl è in trasferta a Empoli per la partita di serie B maschile interregionale, con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale.
Basket - Serie "B" maschile interregionale. Un Bcl combattivo sbanca San Miniato
Ultime notizie su Bcl Lab Lucca
Argomenti discussi: Basket - Serie DR2 maschile. Marex sconfitta ma con onore; Basket DR2, questa sera al Palazzetto: Virtus Mazara sfida il Partinico; Valtarese Basket: derby vinto in DR2, sconfitta per la B femminile; Basket DR2. Guastalla perde la vetta. L’Icare espugna Parma. La Sampolese vola.
Basket - Serie DR2» maschile. Marex: via Nicolosi, torna TraversiVento di cambiamento in seno alla Marex Altopascio. Esonerato Andrea Nicolosi dalla guida tecnica della prima squadra che milita ... lanazione.it
Basket - Serie DR2» maschile. Marex sconfitta ma con onoreENDAS 51 MAREX 42 PISTOIA - Perde con onore Nuovo Basket Altopascio targato Marex che soccombe a Pistoia contro la capolista ... lanazione.it
U19 Gold, Bcl tallona Spezia Lab Future Continua a leggere: https://www.basketballclublucca.com/news/309352369670/u19-gold-bcl-tallona-spezia-lab-future - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.