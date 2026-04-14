Basilicata Forza Italia sceglie Bardi | via libera alla stabilità

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Basilicata ha confermato il proprio supporto al presidente della regione, ribadendo la volontà di mantenere stabile l’amministrazione. Il capogruppo Michele Casino, insieme ai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, hanno espresso chiaramente la loro fedeltà politica, garantendo il sostegno necessario per l’attuale guida regionale. La conferma arriva in un momento di attenzione politica sulla tenuta della maggioranza.

Il gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dal capogruppo Michele Casino insieme ai consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, ha ribadito la propria fedeltà politica verso il Presidente Bardi, confermando l’impegno a sostenere la stabilità dell’amministrazione regionale lucana. La decisione emerge in una fase delicata per la coalizione, segnata dalle recenti discussioni relative al bilancio regionale. Equilibrio e gestione delle divergenze interne. Le recenti dinamiche vissute durante il dibattito sulla manovra finanziaria non rappresentano per i componenti del gruppo di Forza Italia un elemento di sorpresa, ma piuttosto la manifestazione di una coalizione caratterizzata dalla pluralità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, Forza Italia sceglie Bardi: via libera alla stabilità Basilicata, il centrodestra blindata: Bardi resta al comandoI leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata hanno manifestato la loro totale fiducia e un appoggio deciso verso il... Basilicata, frane e allagamenti: Bardi chiede lo stato di emergenza nazionaleL’ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata negli ultimi giorni ha lasciato dietro di sé una situazione definita dalle istituzioni regionali... Temi più discussi: Forza Italia, Tajani punta su Costa per sostituire Barelli. L'ad di Fininvest Pellegrino fa scouting per trovare facce nuove; Forza Italia, la sfida delle tessere. I congressi locali agitano il partito azzurro; Basilicata: centrodestra, piena fiducia e convinto sostegno al governatore Bardi; Forza Italia, niente accordo tra Tajani e i Berlusconi. Dubbi su Costa capogruppo. Basilicata: Forza Italia, massima lealtà verso il presidente BardiIl gruppo consiliare di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata, con il capogruppo Michele Casino e i consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro esprime la massima lealtà verso i ... ansa.it Basilicata: Polese (Italia Viva), pieno sostegno al governatore BardiIl riformismo si misura sulla capacità di incidere nella realtà e di garantire solidità alle istituzioni. (ANSA) ... ansa.it LE RISORSE | Il coordinatore regionale di Forza Italia annuncia l’emendamento nella commissione ambiente. Saranno utilizzati anche per accessibilità e decoro urbano - facebook.com facebook Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt x.com