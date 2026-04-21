In Basilicata, le famiglie si trovano a fronteggiare una riduzione significativa del potere d’acquisto, dovuta all’aumento dei prezzi di beni di prima necessità. I rincari hanno colpito principalmente alimentari, utenze e prodotti di uso quotidiano, creando difficoltà nel gestire il bilancio familiare. La situazione si presenta come una delle conseguenze dirette di un incremento generalizzato dei prezzi, che interessa soprattutto i beni di prima necessità.

Le famiglie lucane subiscono una contrazione drastica del potere d’acquisto a causa di un aumento dei prezzi che colpisce quasi esclusivamente i beni di prima necessità. I dati ISTAT analizzati da Federconsumatori Basilicata descrivono un sistema di spesa dove il bilancio domestico è schiacciato tra l’inflazione sui beni primari e la carenza di infrastrutture, costringendo i cittadini a un modello di consumo puramente obbligato. Il divario economico tra la Basilicata e il resto d’Italia non è una fluttuazione passeggera, ma una realtà strutturale che penalizza le province di Potenza e Matera. La spesa media mensile dei nuclei familiari lucani si attesta su livelli sensibilmente inferiori rispetto alla media nazionale, con uno scarto che oscilla tra il 15% e il 20%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: la trappola dei prezzi schiaccia il potere d’acquisto

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