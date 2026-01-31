Stipendi 2025 | in Italia crescono più dei prezzi ma il potere d'acquisto resta sotto i livelli pre-pandemia
In Italia, gli stipendi aumentano più rapidamente dei prezzi, ma le famiglie continuano a sentire il peso della crisi. Nonostante i salari in crescita, il potere d’acquisto non torna ai livelli di prima della pandemia. La gente fatica a far quadrare i conti, anche con gli stipendi più alti.
Le buste paga tornano a crescere più dei prezzi, ma il potere d'acquisto resta più basso rispetto a prima della pandemia. E per il prossimo anno gli aumenti rischiano di rallentare. Ecco cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Fanpage.it
