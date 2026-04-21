Barricate per la Stazione di Posta Mendolicchio | Foggia deve andare incontro alle fragilità non escluderle

A Foggia, alcuni cittadini hanno innalzato barricate davanti alla Stazione di Posta, un servizio considerato essenziale per la comunità. Un rappresentante locale ha sottolineato l'importanza di riconoscere e affrontare le fragilità della città, evidenziando che tali bisogni non devono essere ignorati o esclusi. La questione ha suscitato un dibattito sulla funzione e l’accessibilità di questa struttura fondamentale per il tessuto urbano.

La Stazione di posta è “un servizio indispensabile alla città di Foggia, che ha la necessità di andare incontro alle fragilità e non di escluderle, come se non esistessero”. Ad affermarlo è l’assessora comunale alle Politiche Sociali, Simona Mendolicchio, che interviene nel dibattito sul progetto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate A Foggia si rafforza la rete contro la povertà estrema: la Stazione di Posta sarà il fulcro operativoAl via la rete integrata tra Stazione di Posta, Pronto Intervento Sociale e Accompagnamento e Tutoraggio all’autonomia in favore di soggetti... Leonardo Aerostrutture, da Grottaglie a Foggia barricate contro il fondo saudita: "Rischio delocalizzazione"Il Comune di Grottaglie si è fatto promotore della battaglia relativa al futuro dello stabilimento che appartiene alla divisione Aerostrutture, in... Approfondimenti e contenuti A Boccea aprirà una stazione di posta per senza dimoraMartedì 10 febbraio a Boccea precisamente in via Pier delle Vigne sarà inaugurata una nuova Stazione di Posta. Il luogo di prima accoglienza e inclusione sociale, per cui la Lega si era opposta, ... romatoday.it Stazione di Posta, a Gandino una struttura per emergenze abitativeLa struttura, sostenuta da fondi PNRR per circa 240.000 euro, punta a rispondere ad emergenze abitative temporanee e di medio periodo attraverso un percorso condiviso con i servizi sociali, gli ... bergamonews.it