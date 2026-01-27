A Foggia si rafforza la rete contro la povertà estrema | la Stazione di Posta sarà il fulcro operativo

Iniziative locali a Foggia mirano a rafforzare la lotta contro la povertà estrema attraverso il potenziamento della rete di servizi, con la Stazione di Posta come centro operativo strategico. Questa scelta mira a migliorare l’efficacia degli interventi sociali, favorendo l’inclusione e il supporto alle persone più vulnerabili del territorio.

Al via la rete integrata tra Stazione di Posta, Pronto Intervento Sociale e Accompagnamento e Tutoraggio all’autonomia in favore di soggetti svantaggiati L'Ambito Territoriale Sociale (Ats) di Foggia annuncia un ulteriore potenziamento degli interventi strategici per il contrasto alla povertà estrema e alla marginalità sociale. Grazie ai fondi del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3.2), la città attiva un sistema coordinato di servizi che vede nella Stazione di Posta il suo fulcro operativo, affiancata dal Pronto Intervento Sociale (Pis) e dal nuovo Servizio di Accompagnamento, Tutoraggio ed Orientamento al lavoro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

