Baronetto rilegge il tramezzino

In occasione del centenario del tramezzino, il Caffè Mulassano ha ospitato un evento speciale. Questo locale, dove nel 1926 fu ideato il panino, ha visto un intervento dedicato alla storia e alla tradizione della preparazione. La celebrazione si è concentrata sulla figura di un noto scrittore che ha rivisitato la storia del tramezzino, mettendo in luce il suo ruolo nella cultura locale.

Il centenario del tramezzino non è una semplice ricorrenza locale. Al Caffè Mulassano, dove nel 1926 nasce questa preparazione diventata emblema cittadino, la celebrazione assume la forma di un intervento autoriale. Matteo Baronetto firma infatti “Il Baronetto”, un tramezzino che si inserisce nella storia senza replicarla. Baronetto non è un nome neutro nel panorama torinese. Nato a Giaveno nel 1977, si forma in contesti di alta cucina e consolida il proprio percorso accanto a Carlo Cracco, in un indimenticabile sodalizio che ha segnato la storia recente dell’enogastronomia italiana. Dal 2014 è chef del ristorante Del Cambio, uno dei luoghi simbolo della città dove amava pranzare Cavour, dove ha costruito una proposta capace di unire rigore tecnico e riflessione sul patrimonio gastronomico piemontese.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Baronetto rilegge il tramezzino Notizie correlate Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anniAlzi la mano chi, oltre chi scrive (eh eh), a volte pranza con un tramezzino e un contorno di verdure. Il tramezzino compie 100 anni. Storia di un’icona nata a TorinoImmaginate una Torino in bianco e nero che si risveglia sotto i portici di Piazza Castello nel 1926. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Torino celebra | Baronetto rilegge il tramezzino; Il tramezzino compie 100 anni: da Caffè Mulassano nasce Il Baronetto di Matteo Baronetto. ph. Davide Dutto_Courtesy Caffè MulassanoIl centenario del tramezzino non è una semplice ricorrenza locale. Al Caffè Mulassano, dove nel 1926 nasce questa preparazione diventata emblema cittadino, la celebrazione assume la forma di un ... linkiesta.it 100 anni fa si inventava il tramezzino. Super chef piemontese ne crea uno celebrativo dedicato a Gabriele d’AnnunzioPer i 100 anni dell’invenzione del tramezzino al Mulassano Baronetto ha ripescato i gusti gastronomici di uno dei più celebri esponenti del Decadentismo italiano ... torinotoday.it