Bariano studenti a lezione con la prima tromba della Scala Marco Toro

Da ecodibergamo.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bariano hanno avuto l’opportunità di incontrare Marco Toro, primo tromba del Teatro alla Scala. L’evento si è svolto all’interno della scuola, offrendo ai ragazzi una possibilità di approfondire la conoscenza della musica e delle professioni legate all’opera. Durante l’incontro, il musicista ha parlato della sua carriera e ha mostrato alcuni strumenti musicali.

Articolo. Venerdì 17 aprile i ragazzi dell’Istituto Comprensivo hanno incontrato il trombettista all’interno di un progetto formativo che avvicina gli studenti alla musica classica Ci sono occasioni in cui bellezza, musica e insegnamento si uniscono fino a diventare un’unica esperienza: momenti in cui ogni dettaglio conta e gli studenti possono assorbire pienamente ciò che vivono, trasformandolo in qualcosa di autentico nel proprio percorso di studi. L’esperienza dei grandi maestri, portata in classe, si rivela così fondamentale: i ragazzi hanno l’opportunità di far propria la loro competenza e la generosità con cui trasmettono il significato del fare musica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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