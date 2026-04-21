Bariano studenti a lezione con la prima tromba della Scala Marco Toro

Venerdì 17 aprile, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Bariano hanno avuto l’opportunità di incontrare Marco Toro, primo tromba del Teatro alla Scala. L’evento si è svolto all’interno della scuola, offrendo ai ragazzi una possibilità di approfondire la conoscenza della musica e delle professioni legate all’opera. Durante l’incontro, il musicista ha parlato della sua carriera e ha mostrato alcuni strumenti musicali.

Articolo. Venerdì 17 aprile i ragazzi dell’Istituto Comprensivo hanno incontrato il trombettista all’interno di un progetto formativo che avvicina gli studenti alla musica classica Ci sono occasioni in cui bellezza, musica e insegnamento si uniscono fino a diventare un’unica esperienza: momenti in cui ogni dettaglio conta e gli studenti possono assorbire pienamente ciò che vivono, trasformandolo in qualcosa di autentico nel proprio percorso di studi. L’esperienza dei grandi maestri, portata in classe, si rivela così fondamentale: i ragazzi hanno l’opportunità di far propria la loro competenza e la generosità con cui trasmettono il significato del fare musica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bariano, studenti a lezione con la prima tromba della Scala Marco Toro Notizie correlate Al Giardino dei Giusti la lezione degli studenti sulla memoria con i ragazzi della BorgeseCerimonia al Giardino dei Giusti con letture e riflessioni per ricordare chi difese la dignità umana nei tempi dei totalitarismi Studenti,... Cordenons, gli studenti a lezione con i poliziotti della Sicurezza CiberneticaNell'ambito dell'iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole sull'uso del web e delle nuove tecnologie, personale della Sezione...