Cordenons gli studenti a lezione con i poliziotti della Sicurezza Cibernetica

A Cordenons, circa 200 studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro con gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pordenone. L'iniziativa ha riguardato temi legati all'uso del web e delle nuove tecnologie, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani.

Nell'ambito dell'iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole sull'uso del web e delle nuove tecnologie, personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pordenone ha incontrato 200 studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado "Alberto Manzi" di Cordenons. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del Cyberbullismo e alla promozione dell’uso consapevole della rete tra i giovani. Durante l' incontro gli studenti hanno anche dedicato un lungo applauso al Sov. Capo Antonino Maiorana, da oltre 15 anni referente della Sezione per questo tipo di attività, che dal primo aprile sarà in quiescenza per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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