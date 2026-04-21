Bari sfida il mondo | l’élite del padel scende in campo a ingresso libero
A Bari si avvicina un evento di grande rilievo nel mondo del padel, con l’arrivo della FIP Silver Mediolanum Padel Cup al Green Park Sport. La competizione, che si svolgerà a ingresso libero, fa parte del circuito CUPRA FIP Tour organizzato dalla International Padel Federation. L’evento riunirà alcuni dei migliori giocatori internazionali, portando la città al centro dell’attenzione nel panorama sportivo del settore.
Il Green Park Sport di Bari si prepara a diventare il fulcro del padel mondiale con l'arrivo della FIP Silver Mediolanum Padel Cup, un appuntamento di altissimo livello inserito nel prestigioso circuito CUPRA FIP Tour della International Padel Federation. Dal 21 al 26 aprile, la città pugliese ospiterà i massimi esponenti della disciplina, garantendo agli appassionati la possibilità di assistere gratuitamente alle sfide tra i campioni più celebri del pianeta. L'atmosfera che si respira nei prepa .🔗 Leggi su Ameve.eu
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