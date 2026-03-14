A Viareggio si svolge il voto e Marialina Marcucci annuncia ufficialmente la sua candidatura, affermando di credere in questa sfida. La sua decisione è arrivata dopo mesi di discussioni e trattative con diverse forze politiche e civiche. La scena politica locale si prepara a un confronto acceso, con Marcucci al centro dell’attenzione tra le varie fazioni.

VIAREGGIO (Lucca) Il ciclone Marialina irrompe sulla scena politica viareggina. Marialina Marcucci, corteggiata da mesi da destra e da sinistra, da forze civiche e indipendenti, ha rotto gli indugi. E come era nell’aria da qualche giorno, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Viareggio per le elezioni del 24-25 maggio. Lo ha fatto dopo essersi incontrata ieri mattina con il sindaco Giorgio Del Ghingaro al quale ha rassegnato le dimissioni da presidente della Fondazione Carnevale. Presidente Marcucci, negli ultimi mesi ha sempre detto che non voleva fare il sindaco. Adesso cosa le ha fatto cambiare idea? "In tanti me lo hanno chiesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il voto a Viareggio. Marcucci scende in campo: "Sì, credo in questa sfida"

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