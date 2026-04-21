Nel tribunale di Bari si è acceso il dibattito dopo che un emendamento del Decreto Sicurezza, proposto dalla Lega, ha introdotto un premio economico per gli avvocati che agevolano i rimpatri volontari dei loro assistiti. La misura ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera un incentivo utile e chi la giudica una forma di incentivo economico che potrebbe influenzare le decisioni legali. La discussione si concentra ora sugli effetti di questa norma nel sistema giudiziario locale.

Il distretto giudiziario di Bari si risveglia oggi in una tempesta di polemiche dopo l’inserimento di un emendamento della Lega nel Decreto Sicurezza, che introduce un incentivo economico per i legali che favoriscono il rimpatrio volontario dei propri assistiti. La proposta, che prevede un premio di poco superiore a 600 euro per ogni professionista che ottiene la presentazione di una domanda di rientro per i migranti, ha scatenato una reazione durissima da parte del Procuratore capo di Bari e del coordinamento della Dda, Roberto Rossi, oltre che dell’avvocatura penale locale. La difesa dell’indipendenza forense tra etica e politica. Le tensioni che attraversano i corridoi del tribunale barese non riguardano solo una cifra economica, ma toccano le fondamenta stesse del ruolo del difensore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, scontro in tribunale: premi per i rimpatri accendono il dibattito

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