Stp Bari è scontro con i sindacati sui premi di risultato | Dati anche a chi non ne aveva diritto nel 2021 negati due anni dopo

La denuncia del sindacato Usb, che promette di indire uno sciopero se non fossero rispettati gli accordi firmati nel 2015, il cui ultimo aggiornamento è dello scorso anno Premi di risultato concessi a tutti i dipendenti un anno, per poi essere negati completamente due anni dopo. Scatta la polemica da parte dei sindacati sulle decisioni dell'azienda di trasporti Stp Bari, dopo la scelta di non seguire gli accordi sindacali - stipulati unitariamente da tutte le sigle - sui bonus per il bacino di circa 200 lavoratori, tra autisti, operai manutentori e amministrativi, operativi nelle aree di Bari, della Bat e in particolare a Trani. A...

