Bari ritiro drastico dopo il crollo | missione salvezza in corso

Dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Venezia, il Bari ha deciso di effettuare un ritiro immediato e drastico. La squadra si è concentrata in una località vicina alla città per prepararsi alle prossime partite. Questa decisione arriva in seguito alle recenti difficoltà in campionato, che hanno portato a un aumento della pressione e alla necessità di rivedere le strategie di gioco.

Il Bari affronta una fase di massima allerta sportiva dopo il pesante colpo subito in casa contro il Venezia, terminato con un netto 0-3. La squadra di Moreno Longo si trova ora al quartultimo posto della classifica con 34 punti, con il rischio concreto di scivolare in caduta libera a soli tre turni dalla conclusione del campionato. La prestazione offerta dai biancorossi sul campo è stata giudicata disarmante, lasciando ferite profonde che la società ha deciso di voler rimarginare immediatamente attraverso una scelta drastica. Per tentare di ricomporre un ambiente ormai frammentato dal brutto risultato, è stato disposto un ritiro che punta a isolare il gruppo dalle distrazioni esterne e a ritrovare quella concentrazione necessaria per affrontare i momenti decisivi della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, ritiro drastico dopo il crollo: missione salvezza in corso Notizie correlate Lazio, missione Coppa Italia: ritiro a Coverciano. Lotito torna in trasferta dopo un anno. La decisioneSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Cavalese: Riconnessione sull’Avisio, appalto per il nuovo ponte da 5,1 milioni dopo il crollo del 2018. Lavori in corso.Dopo anni di disagi e una soluzione provvisoria che ha retto per quasi otto anni, la comunità di Cavalese si prepara a riabbracciare un collegamento... Contenuti di approfondimento Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col VeneziaAllenamenti in città fino a martedì, poi il ritiro per preparare la sfida agli irpini. Corsa salvezza tutta in salita ... baritoday.it Bari calcio, dopo la sconfitta contro il Pescara va in ritiro a Matera: sabato il match con la ReggianaIl Bari da domani andrà in ritiro a Matera per preparare il nuovo scontro salvezza in programma sabato al San Nicola contro la Reggiana: la decisione, preannunciata dal ds Valerio Di Cesare, è stata ... lagazzettadelmezzogiorno.it