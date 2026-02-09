Lazio missione Coppa Italia | ritiro a Coverciano Lotito torna in trasferta dopo un anno La decisione

La Lazio ha deciso di concentrarsi sulla Coppa Italia e si è trasferita in ritiro a Coverciano. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus all’Allianz Stadium, il club ha scelto di non perdere tempo e si prepara alla prossima sfida. Sarri e la dirigenza hanno optato per questa soluzione per mantenere alta la concentrazione e rafforzare il gruppo. Per il presidente Lotito, è la prima volta dopo un anno che si muove così in trasferta con la squadra.

