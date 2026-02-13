Cavalese | Riconnessione sull’Avisio appalto per il nuovo ponte da 5,1 milioni dopo il crollo del 2018 Lavori in corso

A Cavalese, i lavori per il nuovo ponte sull’Avisio sono partiti dopo il crollo del 2018, causato da una piena improvvisa. L’appalto da 5,1 milioni di euro mira a rimediare ai danni e a migliorare la viabilità. La comunità locale aspetta con ansia il completamento dell’opera, che sostituirà la struttura temporanea usata negli ultimi otto anni.

Cavalese, Ritorna la Connessione sull’Avisio: Via ai Lavori per il Nuovo Ponte. Dopo anni di disagi e una soluzione provvisoria che ha retto per quasi otto anni, la comunità di Cavalese si prepara a riabbracciare un collegamento vitale. È stato ufficialmente aggiudicato il progetto per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Avisio, in località Cascata, lungo la strada provinciale 232. L’intervento, che richiederà un investimento di 5,1 milioni di euro, è la risposta alla devastante piena dell’ottobre 2018 che portò al crollo dell’infrastruttura esistente, isolando di fatto una parte del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

