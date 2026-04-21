Il lungomare di Bari si appresta ad accogliere una nuova attrazione con l’apertura di Marèa, un nuovo solarium situato in via Alfredo Giovine 47. L’inaugurazione è prevista per il 25 aprile, giorno in cui la struttura aprirà ufficialmente le sue porte, pronto a offrire un punto di riferimento per la movida estiva della città. L’apertura di questa struttura segna l’inizio di una stagione di attività balneari e ricreative lungo il lungomare.

Il lungomare di Bari si prepara a una nuova stagione estiva con l’apertura di Marèa, una struttura che il 25 aprile inaugurerà ufficialmente la movida balneare cittadina in via Alfredo Giovine 47. Il progetto, promosso dal Gruppo Ideazione srl, nasce come evoluzione dell’esperienza vissuta lo scorso anno con la cosiddetta piccola Torre Quetta, un format che ha saputo rispondere alla necessità di offrire servizi alternativi mentre la spiaggia principale rimane impegnata nei cantieri di Costa Sud. L’evoluzione del modello Marèa tra tradizione gastronomica e nuovi servizi. La gestione del compendio demaniale, guidata da Christian Calabrese, ha permesso di trasformare un successo temporaneo in una realtà strutturata capace di ridefinire il modo di vivere il mare barese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, nasce Marèa: il nuovo solarium che rivoluziona il lungomare

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