Foce Verde celebra i Marinai | nasce il nuovo simbolo sul lungomare

A Foce Verde, nel piazzale dei Navigatori, è stato inaugurato sabato 18 aprile un nuovo monumento dedicato ai Marinai d’Italia. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla sistemazione della statua sul lungomare. L’installazione si inserisce tra le iniziative per celebrare i marinai e il loro ruolo nella storia e nelle attività della zona.

Il lungomare di Foce Verde, precisamente nel piazzale dei Navigatori, ospita da sabato 18 aprile il nuovo Monumento ai Marinai d’Italia. L’opera, inaugurata con una cerimonia che ha la partecipazione di autorità civili, militari, religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, oltre a studenti degli istituti San Benedetto e Vito Fabiano, celebra chi ha servito il Paese in mare attraverso un simbolo di unità e pace. Sinergia tra istituzioni e imprese per il decoro di Foce Verde. L’intervento non è solo un atto commemorativo, ma l’esito di un modello operativo basato sulla collaborazione tra il settore pubblico e i privati. La realizzazione del monumento è stata resa possibile grazie al contributo di Damiani Marmi, Damiani Costruzioni e del Vivaio Mascitti Piante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foce Verde celebra i Marinai: nasce il nuovo simbolo sul lungomare Notizie correlate Latina celebra i suoi marinai: nuovo monumento a Foce VerdeIl lungomare di Latina si preparerà a un momento di alta valenza istituzionale e civile nella mattinata di sabato 18 aprile, quando verrà... Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Latina celebra i suoi marinai | nuovo monumento a Foce Verde. Goletta Verde nel Lazio: le foci dei fiumi superano 14 volte su 18 i limiti di leggePresentati oggi i risultati delle analisi effettuate sulle acque del Lazio nell’ambito dei progetti Goletta verde e Goletta dei laghi di Legambiente Inquinate più della metà dei campioni di acque ... greenme.it Torrente Arzilla, foce inquinata L’allarme arriva da Goletta VerdeGoletta Verde di Legambiente monitora lo stato di salute delle acque marine del litorale marchigiano, rivelando che la foce dell'Arzilla è fortemente inquinata. Interventi effettuati non migliorano ... ilrestodelcarlino.it