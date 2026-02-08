La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere in Iran. Arrestata a dicembre insieme ad altri attivisti, dovrà scontare sei anni per “raduno” e “collusione”, un anno e sei mesi per propaganda e due anni di interdizione dall’uscire dal paese. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra l’Iran e la comunità internazionale.

La premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, arrestata a dicembre insieme ad altri attivisti, è stata condannata a sei anni di carcere in Iran con le accuse di “raduno” e “collusione”, a un anno e sei mesi per attività di propaganda e in più per due anni non potrà lasciare il Paese e dovrà stare lontana dalla città di Khosf. Lo ha reso noto il suo avvocato. Stava già scontando una pena di 13 anni e nove mesi al carcere di Evin a Teheran per accuse legate alla sicurezza nazionale. Nel 2025 era stata rimessa in libertà per motivi di salute ma a metà dicembre era stata nuovamente arrestata ed era tornata in prigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La premio Nobel per la pace Mohammadi condannata a sette anni e mezzo anni di carcere in Iran

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia funebre a Mashhad.

Il regime di Teheran ha compiuto una nuova stretta contro le libertà civili, arrestando Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, durante una cerimonia a Mashhad.

