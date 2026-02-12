Deve scontare oltre 3 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni | portato in carcere

I carabinieri di San Miniato ieri pomeriggio hanno arrestato un uomo di 27 anni che deve scontare oltre tre anni e mezzo di carcere. Era stato condannato per violenza sessuale e lesioni. La procura di Firenze aveva emesso un ordine di detenzione il 6 febbraio, e i militari lo hanno trovato e portato in cella pochi giorni dopo.

SAN MINIATO – Nel tardo pomeriggio di ieri (11 febbraio), i carabinieri della stazione di San Miniato hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 27 anni, destinatario d i un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla procura della Repubblica di Firenze. Il provvedimento giunge a seguito di una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi dall’uomo a marzo 2022 nel comune di Vinci. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Deve scontare oltre 3 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni: portato in carcere Approfondimenti su San Miniato Isola d'Elba: deve scontare due anni e mezzo per reati contro il patrimonio, rintracciato e portato in carcere Un uomo accusato di reati contro il patrimonio è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Campo nell'Elba. Ladro di moto portato in carcere, deve scontare 5 anni e 4 mesi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Der Stiefvater fraß sie bei lebendigem Leib… Gerichtssaal weinte vor Entsetzen | True crime deutsch Ultime notizie su San Miniato Argomenti discussi: Deve scontare oltre 3 anni per estorsione, finisce ai domiciliari; Napoli: dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Furti in abitazione tra Livorno e Collesalvetti, arrestato un 30enne: deve scontare oltre 3 anni di carcere; Arrestato durante un controllo: deve scontare oltre tre anni di carcere per furti in abitazione. Deve scontare oltre 3 anni per estorsione, finisce ai domiciliariIeri pomeriggio i carabinieri di Latina hanno arrestato un uomo di 39 anni del posto e già noto alle forze dell'ordine. Per lui è arrivata una condanna a ... h24notizie.com Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione: arrestato a PisaPISA - Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla procura di Livorno. L ... msn.com MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA facebook Arrestata in Via Torino la donna che seminò il panico in estate: deve scontare oltre un anno di carcere x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.