Villaricca canile lager sul solaio | sequestrati 26 barboncini toy denunciato il titolare

I Carabinieri di Villaricca hanno sequestrato 25 cani, tra cui molti cuccioli, in un canile abusivo situato sul solaio di un palazzo. L’operazione ha portato alla denuncia del titolare dell’attività illegale. I cani sono stati trovati in condizioni di prive di cura e benessere. L’intervento si è concluso con il sequestro e la sospensione dell’attività illegale.

Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo a Villaricca, in provincia di Napoli. La struttura, costruita senza autorizzazioni, era composta da gabbie in muratura recintate e, in alcuni casi, dotate anche di lampade riscaldanti per i neonati. L’allevamento illegale non era improvvisato, ma organizzato come un vero e proprio circuito di vendita. L’uomo ritenuto il “titolare” pubblicizzava infatti i cani sui social, in particolare su TikTok, associando ai video dei cuccioli prezzi compresi tra i 1000 e i 1200 euro. All’interno del solaio, però, le condizioni igienico-sanitarie sono risultate precarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare” Articoli correlati Negozio abusivo a Lecce: sequestrati 100 metri quadrati, denunciato il titolareNell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce per il contrasto all’abusivismo... Avella, sequestrati rifiuti speciali pericolosi: denunciato il titolare di un’officinaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Tutto quello che riguarda Villaricca canile lager sul solaio... Burana, animali portati in salvo. Indagini in corso sul canile ‘lager’Sono al sicuro i quattro cani ritrovati in condizioni di abbandono a Burana, ma provvedimenti e indagini procedono serrate. Sono stati salvati, lunedì scorso, dai Carabinieri Forestali, i veterinari ... ilrestodelcarlino.it Canile 'lager', nuova ispezione: Altri otto cani messi in sicurezzaSvolta sul ‘Canile lager’ di Santa Bianca. Il lungo braccio di ferro tra le autorità e la gestione della struttura privata in via Provinciale Centese 225 segna un punto di svolta decisivo. In un clima ... msn.com