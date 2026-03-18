Canile lager e social | 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo

Un canile lager abusivo è stato scoperto in un palazzo, dove 26 barboncini toy sono stati trovati rinchiusi sul solaio. Le condizioni degli animali sono state accertate durante un intervento delle autorità, che ha portato al sequestro degli esemplari. I cani, descritti come molto piccoli e simili a peluche, sono stati recuperati in un ambiente non idoneo alla loro cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I Carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca. Non parliamo di una struttura improvvisata, di qualche palo di legno e di una tettoia, ma di un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. Perché l’uomo che è stato ritenuto il “titolare” di questo pet-shop sui generis pubblicizza la rivendita su tik tok, abbinando il prezzo ai video dei musetti dei barboncini giocattolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Canile lager e social: 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo Articoli correlati VILLARICCA: canile lager e…social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzoDietro i video teneri, un sistema di sfruttamento e degrado Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere... Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... Video CC: Canile lager e...social. 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzo Contenuti e approfondimenti su Canile lager Temi più discussi: Canile lager con 26 barboncini toy scoperto nel Napoletano; Chiude il canile di Atripalda: cani trasferiti tra Taurano, Nola e Benevento. Scoppia la polemica. Il sindaco ha voluto chiarire la situazione con un lungo messaggio rivolto ai cittadini; MELITO. All’IC Falcone-Guarano di Melito di Napoli la presentazione del volume L’invenzione della Felicità di Benedetta Gargano in occasione della Giornata Internazionale della Felicità; De Bruyne prende il posto di Vergara: fa un certo effetto scriverlo. Allevatrice vende barboncini toy su TikTok a caro prezzo, ma il canile lager viene sequestratoCanile abusivo lager scoperto a Villaricca: sequestri e denuncia I carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, hanno sequestrato un canile ab ... assodigitale.it Barboncini toy scoperti nel canile lager: 26 cuccioli tenuti in gabbia in un solaio e venduti sui social a 1.200 euro VIDEOUn canile abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli. La struttura si presentava come un complesso in muratura di gabbie recintate, dotate in alcuni ... ilgazzettino.it Scoperto canile lager, nelle gabbie 26 barboncini toy: in vendita su Tik Tok. Articolo nei commenti - facebook.com facebook