Vandali al mare e danni senza fine la rabbia dei bagnini | Un disastro

Pesaro, 23 marzo 2026 – Piante lanciate sul tetto del bar sulla spiaggia. Bottiglie di vetro rotte e sparse ovunque, recinzioni e porte in legno divelte, giochi dei bambini danneggiati. E’ questo lo scenario che si sono trovati davanti ieri mattina alcuni bagnini di via Nazario Sauro a Pesaro quando sono andati in spiaggia per le sistemazioni di routine e per iniziare i lavori di preparazione in vista della stagione estiva. Claudio Casoli: “Sono avvilito, così non possiamo andare avanti”. E questa non è la prima volta: solo negli ultimi mesi, gli atti vandalici che hanno subìto nella zona di Levante sono stati numerosi, nonostante le telecamere installate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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