Opposizione cerca firme per chiedere la fine della consiliatura il Comune non accetta il tentativo

La tensione tra opposizione e maggioranza esplode nel cuore di Catanzaro. I gruppi di minoranza hanno avviato una raccolta firme per chiedere la fine della consiliatura, ma il Comune ha già fatto sapere di non voler accogliere questa richiesta. I consiglieri di opposizione si sono presentati di fronte ai cittadini, cercando di coinvolgerli nel loro tentativo di mettere fine a questa amministrazione. La polemica si accende nel momento in cui le divergenze tra le parti si fanno più dure e visibili, anche all’interno del Consiglio comunale. La città osserva con

A Catanzaro, la tensione si fa visibile all'interno del Consiglio comunale. Un tentativo dell'opposizione di raccogliere firme per chiedere la fine della consiliatura è in atto, e con esso, una possibile soluzione al problema del sindaco Nicola Fiorita, che da anni governa la città. Il comune, però, non lo accetta. Non è un semplice dibattito politico: è un'operazione che tocca il cuore della democrazia locale. L'obiettivo è chiaro: se il gruppo di consiglieri che desiderano la fine del mandato riesce a ottenere il numero richiesto – 17 voti – allora il sindaco e la sua Giunta potrebbero lasciare il posto al momento, e l'intero processo andrebbe in scena con un nuovo sindaco, previsto per l'anno 2026.

