Bando per l' agricoltura a basso impatto e senza l' uso di prodotti chimici accolte 2.293 domande

Sul sito del Dipartimento regionale dell'Agricoltura è stato pubblicato un decreto che amplia le possibilità di finanziamento per un nuovo bando dedicato all'agricoltura sostenibile. Sono state presentate complessivamente 2.293 domande da parte di agricoltori interessati a pratiche a basso impatto ambientale e senza l'uso di prodotti chimici. Il decreto riguarda ora tutte le domande ricevute, consentendo a più soggetti di accedere ai fondi disponibili.

Pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla "Produzione integrata", nell'ambito del Pac 2023-2027 (Intervento SRA 01- ACA 1). La misura è destinata agli agricoltori che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Agricoltura, via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientaleÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2. Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimiciKlaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giovani agricoltori, in apertura bando da oltre 28 milioni di euro; Bando INAIL 2025/2026; Bando ISMEA per la sicurezza dei trattori agricoli: come e quando inviare le richieste; Agricoltura di montagna, in arrivo 14 milioni di euro: chi può richiedere i contributi e come funzionano. Agricoltura, via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientaleÈ stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla Produzione integrata, ... ilsicilia.it Aree agricole interne, da Regione un bando per la ricomposizione fondiariaL'obiettivo è affrontare la frammentazione delle proprietà fondiarie sostenendo spese notarili per atti di compravendita, permuta o donazione di terreni o fabbricati agricoli con una superficie fino a ... quibrescia.it – Pubblicate le per i progetti del CSV Lazio, nell’ambito del bando per 65.964 operatori volontari. Le selezioni si svolge facebook