Agricoltura via libera al finanziamento di tutte le domande per la produzione a basso impatto ambientale
È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura un decreto che consente di finanziare tutte le domande relative alla produzione a basso impatto ambientale. La misura riguarda in totale 2.000 richieste presentate in precedenza. Ora tutte le domande che rispettano i requisiti potranno accedere alle risorse destinate a sostenere pratiche agricole più sostenibili. La decisione coinvolge settori e aziende che operano con metodi rispettosi dell’ambiente.
È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Agricoltura il decreto con cui si estende la finanziabilità a tutte le 2.293 domande di adesione al bando 2025 sulla "Produzione integrata", nell'ambito del Pac 2023-2027 (Intervento SRA 01- ACA 1), destinato agli agricoltori che.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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