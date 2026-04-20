Difendono una 14enne da un furto e vengono picchiati da otto ragazzini sul lago di Garda | in ospedale tre 50enni

Lo scorso sabato 18 aprile, a Toscolano Maderno, tre uomini di circa 50 anni sono stati aggrediti da otto giovani mentre cercavano di difendere una ragazza di 14 anni da un furto. L'aggressione si è verificata sul lago di Garda e ha portato i tre uomini in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'aggressione e ricostruire l'accaduto.