Difendono una 14enne da un furto e vengono picchiati da otto ragazzini sul lago di Garda | in ospedale tre 50enni
Lo scorso sabato 18 aprile, a Toscolano Maderno, tre uomini di circa 50 anni sono stati aggrediti da otto giovani mentre cercavano di difendere una ragazza di 14 anni da un furto. L'aggressione si è verificata sul lago di Garda e ha portato i tre uomini in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'aggressione e ricostruire l'accaduto.
Tre 50enni sono stati picchiati da 8 ragazzini lo scorso sabato 18 aprile a Toscolano Maderno (Brescia). Gli adulti volevano recuperare una cassa bluetooth rubata dal gruppetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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