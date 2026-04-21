Banco Posta e PostePay multe milionarie per trattamento illecito dei dati personali

Il Garante per la privacy ha inflitto multe complessive di circa 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e a Postepay SpA, rispettivamente di 6,6 milioni e 5,9 milioni di euro, in seguito a un’istruttoria iniziata due anni fa. Le sanzioni derivano dal trattamento illecito di dati personali da parte delle due società. La conclusione dell’indagine rappresenta l’esito di un procedimento avviato nel 2021.

Si è conclusa con multe di 6.624.000 e 5.877.000 nei confronti, rispettivamente, di Poste Italiane e Postepay SpA - per trattamento illecito di dati personali - l'istruttoria aperta ad aprile di due anni fa dal Garante per la privacy.Gli accertamenti partirono dopo segnalazioni e reclami sulle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Multa da 12,5 milioni a Poste Italiane e Postepay, il Garante della Privacy: Invasione eccessiva nel privato degli utenti. Poste annuncia ricorso; Multe milionarie a Poste e PostePay per il trattamento illecito dei dati personali; Numero verde Poste Italiane: come contattare il servizio postale italiano; Sono un'agente della Polizia Postale e prosciuga il conto corrente all’anziana.

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