Illecito il trattamento dei dati biometrici del FaceBoarding di Linate | la decisione del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy ha stabilito che il trattamento dei dati biometrici utilizzati per il face boarding all'aeroporto di Linate è illegale. Dopo aver inizialmente adottato misure limitative, l'autorità ha deciso di vietare definitivamente questa gestione, ritenendola non conforme alle norme vigenti. La decisione si riferisce alla parte del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri coinvolti nel processo di identificazione tramite riconoscimento facciale.

Milano, 15 aprile 2026 – Prima “limitato”, ora dichiarato illecito (nella parte della gestione dei dati biometrici dei passeggeri). Non c’è pace per il sistema di riconoscimento facciale “FaceBoarding” dell’aeroporto di Linate. Il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri effettuato attraverso il " FaceBoarding ", rispetto al quale l'Autorità era già intervenuta con un provvedimento di limitazione provvisoria nel mese di settembre 2025. Un banco del check-in nell'area partenze dell'aeroporto do Linate, Milano, 7 maggio 2024. È stato inaugurato oggi a Milano Linate il servizio di FaceBoarding, tecnologia biometrica di riconoscimento facciale per accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco di Linate, primo aeroporto in Italia a utilizzare questo sistema di sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Intesa Sanpaolo, arriva il multone del Garante della privacy: 31,8 milioni di euro per carenze di sicurezza nei dati dei clienti«Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 31,8 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute... Intesa San Paolo, arriva il multone del Garante della privacy: 31,8 milioni di euro per carenze di sicurezza nei dati dei clienti«Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 31,8 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute... Panoramica sull’argomento Si parla di: Garante: non conforme al Gdpr il FaceBoarding di Milano Linate. Illecito il trattamento dei dati biometrici del FaceBoarding di Linate: la decisione del Garante della PrivacyL’Autorità era già intervenuta sul sistema di riconoscimento facciale con un provvedimento di limitazione provvisoria nel mese di settembre 2025. I problemi: i passeggeri non hanno il controllo esclus ... ilgiorno.it Garante Privacy: il FaceBoarding di Milano Linate non rispetta il GDPRIllecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri dell’aeroporto di Milano Linate il sistema di riconoscimento FaceBoarding ... key4biz.it