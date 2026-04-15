FaceBoarding a Linate per il Garante della privacy illecito trattamento dei dati
Il Garante della privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri all’aeroporto di Milano Linate. Il trattamento è stato effettuato attraverso il sistema di riconoscimento facciale chiamato ‘FaceBoarding’. La decisione si basa su quanto stabilito dalla normativa sulla protezione dei dati personali. La questione riguarda l’uso delle immagini biometriche senza il consenso esplicito dei soggetti coinvolti.
Il Garante della privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri all'aeroporto di Milano Linate, effettuato tramite il sistema di riconoscimento facciale ‘FaceBoarding’. Da settembre 2025, infatti, l'Autorità era intervenuta limitandone provvisoriamente l'uso.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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