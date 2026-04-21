Le principali banche centrali del mondo si trovano attualmente a un punto di svolta, con decisioni che potrebbero influenzare l’andamento economico globale. Le tensioni geopolitiche e l’instabilità dei prezzi energetici stanno facendo cambiare direzione alle politiche monetarie, creando incertezze sui prossimi passi da intraprendere. La situazione richiede attenzione, poiché le scelte effettuate potrebbero avere ripercussioni su molte economie nel prossimo futuro.

Le principali banche centrali mondiali si trovano davanti a bivii decisivi mentre le tensioni geopolitiche e l’instabilità dei prezzi energetici ridisegnano le traiettorie monetarie globali. Tra la necessità di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie e l’imperativo di sostenere l’occupazione, i decision maker a Washington, Francoforte, Londra e Tokyo devono gestire shock dell’offerta e rischi di recessione senza compromettere la propria credibilità istituzionale. L’incognita americana tra inflazione transitoria e mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve osserva con attenzione l’impennata dei costi legati al petrolio, un fenomeno che viene interpretato come uno shock dell’offerta difficilmente gestibile con gli strumenti classici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche centrali al bivio: tra shock energetici e rischio recessione

Notizie correlate

Petrolio a 100 dollari: shock energetico e rischio recessioneIl mercato energetico globale sta affrontando una crisi di sicurezza senza precedenti a causa delle operazioni militari condotte da Stati Uniti e...

Leggi anche: Iran, Pasini (Confindustria): Dipendere da pochi fornitori energetici aumenta il rischio di shock nazionale

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Perché le banche centrali stanno riportando l’oro nei propri paesi; Fmi: La più grande crisi energetica dei tempi moderni. L’Europa alla prova della recessione; Le quattro transizioni in arrivo, Italia al bivio: innovare o rinviare; Ue, scure Fmi: crescita ferma, i prezzi corrono. Basta aiuti a pioggia, ora riforme. Avviso a Roma.

Per Bvr Banca Veneto Centrale utile di 70,5 milioni nel 2025L'esercizio 2025 di Bvr Banca Veneto Centrale, di Longare (Vicenza), si è chiuso con un utile di 70,5 milioni, in lieve calo rispetto ai 72,2 dello scorso anno. L'attivo ammonta a 4,6 miliardi, il mar ... ansa.it

La Banca Centrale Europea ha bocciato nuovamente l’emendamento sull’oro della Banca d’ItaliaLa Banca Centrale Europea (BCE) ha dato un parere negativo anche sulle modifiche proposte al discusso emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di bilancio da approvare, in cui si diceva che «le ... ilpost.it

Alla Fed arriva Warsh, mentre la Bce cerca l’erede di Lagarde. Intanto in Usa e Ue si riaffaccia l’inflazione. Di Stefano Cingolani Con lo stretto di Hormuz aperto a giorni alterni non potrebbe esserci peggiore momento. Eppure le banche centrali di Stati Unit - facebook.com facebook

“Bitcoin è il dividendo che le banche centrali pagano quando stampano denaro.” Domani alle 11:00 esce il nuovo episodio con Marco Casario. Un episodio che ti apre davvero gli occhi. Link in bio: Iscriviti su youtube e attiva la campanella x.com