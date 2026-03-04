Iran Pasini Confindustria | Dipendere da pochi fornitori energetici aumenta il rischio di shock nazionale

Il rappresentante di Confindustria ha commentato che la dipendenza da pochi fornitori energetici aumenta il rischio di shock nazionale. Il sistema produttivo italiano segue con attenzione l’escalation del conflitto nel Golfo Persico. La situazione preoccupa gli operatori del settore, che monitorano gli sviluppi nella regione. La questione riguarda direttamente la sicurezza delle forniture di energia e le possibili ripercussioni sull’economia nazionale.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Il sistema produttivo italiano osserva con preoccupazione l’escalation del conflitto nel Golfo Persico. Il primo effetto tangibile riguarda il costo dell’energia: petrolio e gas hanno subito immediati rincari a causa del coinvolgimento nel conflitto dei principali produttori regionali. “Da anni le nostre imprese convivono con sovraccosti energetici rispetto ai competitor europei ed extraeuropei, e questa nuova fase di volatilità rischia di aggravare la situazione, mettendo in difficoltà piccole, medie e grandi aziende. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

I guai di Pichetto Fratin. Il dl Energia è in stallo. Pasini (Confindustria Lombardia): “Siamo preoccupati. Fate presto”Qualche giorno fa, camminando per i corridoi del Senato, a precisa domanda su quando sarà approvato il nuovo decreto Energia, il ministro...

Guerra in Iran, il nodo di Hormuz e il rischio di uno shock energetico globale“Alcune petroliere sono ancora in transito, ma la maggior parte si è fermata prima di raggiungerlo, o ha fatto inversione di rotta”, ha scritto...

Pasini: «Con la guerra a rischio 7 miliardi di interscambio col Golfo»Il presidente di Confindustria Lombardia esprime preoccupazione: «La crisi, soprattutto energetica, va affrontata come tema di sicurezza ed emergenza nazionale» ... giornaledibrescia.it

Iran: Confindustria, 'chiediamo al governo una task force di emergenza'Siamo eccessivamente dipendenti dal gas e dalle fonti energetiche, non c'è pericolo peggiore per le imprese dell'imprevedibilità. (ANSA) ... ansa.it