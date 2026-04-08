Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile, provocando un aumento dei costi energetici a livello mondiale. La crisi deriva dalle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che hanno portato a una diminuzione del 20% delle forniture di petrolio e gas. Questa situazione ha generato preoccupazioni in diversi settori per i possibili effetti sulla ripresa economica globale.

Il mercato energetico globale sta affrontando una crisi di sicurezza senza precedenti a causa delle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che hanno causato un calo del 20% nelle forniture di petrolio e gas. Questa improvvisa riduzione dell’offerta ha innescato una reazione a catena immediata: il prezzo del greggio ha superato la soglia dei 100 dollari al barile. Alcuni analisti ipotizzano che il valore possa salire ulteriormente fino a raggiungere i 200 dollari. Mentre le borse subiscono crolli significativi e l’inflazione torna a crescere, gli economisti avvertono che una recessione mondiale potrebbe scattare qualora l’interruzione degli approvvigionamenti dovesse protrarsi per più di poche settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 100 dollari: shock energetico e rischio recessione

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OIL ABOVE $100 - IS RECESSION NEXT

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