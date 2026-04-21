L’assemblea dei soci di Banca Tema si è riunita presso il centro congressi della Fattoria La Principina a Grosseto, con più di 1.000 partecipanti tra presenza fisica e deleghe. Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati del bilancio dell’ultimo periodo, che mostrano un utile in crescita, un aumento dei volumi di attività e una migliorata qualità del credito concessa.

Utile in crescita, volumi in aumento e qualità del credito. L’assemblea dei soci di Banca Tema si è riunita al centro congressi della Fattoria La Principina a Grosseto e alla presenza (fisica o pe delega) di oltre 1.500 soci e ha approvato il bilancio d’esercizio 2025. La solidità dell’istituto è ancora cresciuta rispetto ai già buoni risultati del 2024: l’utile netto conseguito, di oltre 21 milioni di euro, ha portato il patrimonio di bilancio a 216 milioni di euro. I crediti deteriorati lordi al 31 dicembre 2025 sono scesi al 3,18% degli impieghi complessivi, contro il 4,08% dell’anno precedente. "Nel sistema bancario italiano – dice il presidente Francesco Carri – proseguono i processi di aggregazione che generano banche di grandi e grandissime dimensioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banca Tema, bilancio ok: ’Siamo cresciuti’

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Banca Tema approva il bilancio: utile di oltre 21 milioni di euro - x.com