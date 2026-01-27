Chivu In Champions siamo un po' indietro però siamo cresciuti

L'Inter si confronta con la Champions League riconoscendo di essere ancora in ritardo rispetto al campionato. La squadra ha dimostrato crescita, ma deve migliorare per competere ai massimi livelli europei. Chivu sottolinea la differenza tra le due competizioni, evidenziando la necessità di ulteriori progressi.

DORTMUND (GERMANIA) - Rispetto al campionato, dove i nerazzurri hanno messo decisamente la freccia, "questa è un'altra competizione, dove siamo un po' indietro. Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi da soli in questa situazione, ma vogliamo fare una grande partita per portare a casa quello che ci è mancato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della sfida sul campo del Borussia Dortmund, valida per l'ultima giornata della prima fase di Champions League. "L'obiettivo era entrare tra le prime otto, oggi siamo quattordicesimi - ha ricordato il mister dei nerazzurri - Abbiamo perso delle partite, ma abbiamo quanto meritiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

