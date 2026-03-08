Il tecnico si mostra soddisfatto dei suoi giocatori, riconoscendo che la squadra ha reagito dopo un inizio difficile. Ivanovic sottolinea come la crescita sia avvenuta durante la partita, con un focus sull'aggressività e sulla solidità difensiva. La vittoria di Napoli contro la Guerri rafforza la posizione in classifica dei bianconeri, che tra una settimana affronteranno in casa il Milano, occasione importante per consolidare la leadership in serie A.

Un altro passo verso il primo posto. La vittoria di Napoli sulla Guerri consolida il primato in classifica dei bianconeri che tra 7 giorni, nel confronto interno con Milano, hanno la ghiotta occasione di mettere una seria ipoteca sulla leadership della serie A. In attesa del confronto con l’Olimpia e di quello di mercoledì con il Partizan Belgrado di Eurolega, in casa bianconera si festeggia per la bella vittoria di Napoli. "Non abbiamo iniziato bene, la Guerri ha giocato meglio di noi nel primo quarto, poi siamo cresciuti e nella ripresa la difesa e le palle recuperate di ha permesso di cambiare marcia – sottolinea coach Dusko Ivanovic – Contento della reazione della squadra dopo una difficile partenza? La difesa e l’aggressività restano fondamentali per noi, ci danno quella fiducia necessaria per giocare bene in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico è soddisfatto dei suoi ragazzi: "Non siamo partiti bene, però abbiamo reagito». Ivanovic: "Siamo cresciuti col match. Aggressività e difesa fondamentali»

Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo.

Leggi anche: Il tecnico montenegrino non è soddisfatto della prova dei suoi: "Fatti solo 15 falli, poco aggressivi». Ivanovic: "Siamo stati poco cattivi. La nostra difesa è andata male»

Tutto quello che riguarda Il tecnico è soddisfatto dei suoi....

Argomenti discussi: Virtus Bologna, Ivanovic punta al bis: Possiamo vincere lo scudetto; Voltone, il carattere duro di Lanzi: Sono all’antica: voglio vincere.

Mercoledì in campo con Barcellona. La piccola consolazione del successo nella Next Gen. Ivanovic tra rabbia e delusione: Sbagliato proprio tutto in difesa»Delusione Virtus. Tanti rimpianti, ma anche voglia di girare pagina prima possibile e di lasciarsi alle spalle questo momento ... ilrestodelcarlino.it