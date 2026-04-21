Banca del Fucino al fianco del Bioparco di Roma per il City Future Challenge

Domenica 26 aprile, il Bioparco di Roma partecipa alla “City Nature Challenge”, un’iniziativa che coinvolge diverse città per osservare e documentare la natura urbana. La partecipazione avviene con l’obiettivo di raccogliere dati sulla biodiversità presente nel territorio della capitale. La Banca del Fucino sostiene l’evento, che si svolge nel rispetto delle norme vigenti, e invita i cittadini a contribuire all’osservazione degli elementi naturali presenti nelle aree verdi della città.

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 26 aprile il Bioparco di Roma aderisce alla “City Nature Challenge”, gara amichevole che si svolge contemporaneamente in 450 città di tutto il mondo e che consiste nella raccolta, da parte dei cittadini, di fotografie e osservazioni naturalistiche urbane e periurbane (bioblitz). I materiali raccolti saranno successivamente elaborati e catalogati da scienziati e volontari. Il Bioparco darà il proprio contributo con l’organizzazione delle visite guidate tematiche dal titolo “La biodiversità intorno a noi” con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della tutela dell’ambiente. La giornata si svolge con il patrocinio di Banca del Fucino che dal 2025 è al fianco del Bioparco come sostenitore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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