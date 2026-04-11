Assemblea di bilancio Agriform | l’integrazione con Granterre valore per i soci e tradizione per il domani
Durante l’assemblea di bilancio di Agriform, l’assemblea ha approvato all’unanimità i risultati finanziari dell’azienda, che ha registrato un fatturato di circa 950 milioni di euro e un utile di 140 milioni di euro. La riunione si è concentrata anche sulla recente integrazione con Granterre, considerata un passo importante per i soci e per il futuro dell’azienda, mantenendo viva la tradizione del settore.
L’assemblea di bilancio (approvato all’unanimità) Agriform di Sommacampagna, chiude con un fatturato di circa 950 milioni ed un utile economico di 140.000 euro, e conferma che l’integrazione con Granterre si è rivelata una scelta vincente “perché l’appartenenza ad una filiera mette al sicuro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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