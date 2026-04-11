Assemblea di bilancio Agriform | l’integrazione con Granterre valore per i soci e tradizione per il domani

Durante l’assemblea di bilancio di Agriform, l’assemblea ha approvato all’unanimità i risultati finanziari dell’azienda, che ha registrato un fatturato di circa 950 milioni di euro e un utile di 140 milioni di euro. La riunione si è concentrata anche sulla recente integrazione con Granterre, considerata un passo importante per i soci e per il futuro dell’azienda, mantenendo viva la tradizione del settore.