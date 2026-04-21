Dimenticate le etichette e le simmetrie rassicuranti: Bambole di Pezza è ancora qui per essere la "crepa che rompe tutto lo schema". Con il nuovo album "5", Martina Ungarelli, Federica Rossi, Daniela Piccirillo, Lisa Cerri e Caterina Dalci trasformano un numero primo in un manifesto di resistenza e sorellanza, consolidando un percorso che dalle aperture ai Sex Pistols e ai Mötley Crüe ha portato la band fino alla rivoluzione rock del Festival di Sanremo 2026.Non sono solo cinque musiciste sul palco, ma una somma di personalità che ha imparato a trasformare le cicatrici in glitter e la rabbia in un’ironia lucidissima, capace di fotografare i paradossi di una generazione iperconnessa tra notti insonni e granite che cercano il senso della vita.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bambole di Pezza: "Il rock non è un genere per soli uomini. A Sanremo? Eravamo un triplice panda”

Bambole Di Pezza reagiscono all' annuncio di Sanremo #perte

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