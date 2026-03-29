Dopo la partecipazione a Sanremo, le Bambole di Pezza pubblicano il loro secondo album intitolato “5”. La band si era presentata come rappresentante del rock, ma durante il festival sono diventate note al pubblico per la canzone romantica “Resta con me”. Ora, con il nuovo disco, continuano a esplorare il loro stile musicale.

Sulla carta avrebbero dovuto essere la quota rock dell’ultimo Sanremo, invece al Festival il grande pubblico ha conosciuto le Bambole di Pezza per la ballatona romantica ‘Resta con me‘. Tra le ispirazioni citano le Riot Girls del rock 90s come Hole e L7 o la pioniera Joan Jett e tutto torna. Tra i brani chiave del disco c’è ‘Effetto collaterale” che, spiegano le ragazze, “è un manifesto, parla dell’essere diverse, come siamo sempre state, rockettare, che dai tempi della scuola significava essere emarginate. Noi lo portiamo avanti con orgoglio. Con i nostri fan abbiamo creato una famiglia di diversi, siamo la crepa che entra nel sistema modificandolo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dopo Sanremo esce “5”, la sorellanza rock delle Bambole di Pezza

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