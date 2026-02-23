Le streghe son tornate | dal punk da Rock TV a Sanremo la parabola delle Bambole di Pezza
Le Bambole di Pezza sono tornate in scena, portando la loro musica dal punk di Rock TV a Sanremo, a causa di un nuovo interesse del pubblico. La band ha deciso di rinnovare il proprio stile e coinvolgere un pubblico più ampio, presentando brani che uniscono tradizione e innovazione. La loro presenza sul palco ha sorpreso molti, mentre si preparano a conquistare anche il pubblico più giovane con il loro sound energico.
Tremate, tremate, le streghe son tornate. così recitava una vecchia filastrocca per bambini, poi divenuta slogan del movimento femminista negli anni ’70. Passa un 30ennio e nel 2002 un gruppo punk rock italiano decide di citare, la filastrocca e le femministe. Più le femministe che la filastrocca, a giudicare dalle fattezze da fattucchiere della band (Le Bambole di Pezza, una girl band declinata in salsa punk, roba notevole) e dal testo – di cui riportiamo uno spezzone, quello che più colpiva lo scrivente: Tremate che le streghe son tornate Fuman marija ed erbe prelibate Se vuoi volare lasciati andare Tu vieni qua il viaggio può iniziare Erano – per lo scrivente – gli anni dell’impegno politico nonostante la repressione genovese avesse appena dato il via alla scomparsa del movimento, gli anni delle erbe prelibate, gli anni di Rock TV. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: “Punk? Estreme? Siamo solo donne libere. Che amano aiutarsi”Le Bambole di Pezza hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio di libertà femminile.
Leggi anche: I due volti di Rob: studentessa universitaria modello e anima punk. Il sogno Sanremo: “Se le Bambole di Pezza mi chiamassero...”
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Forbidden Fruits: ecco le streghe fashion del nuovo millennio nel trailer del film prodotto da Diablo Cody.
Notte dark, le streghe son tornate. Incontri proibiti con i vizi capitali. E sulle rive del Lamone il gran rogoA Marradi d’estate non si dorme. E nella seconda metà di agosto il paese dell’Alto Mugello mette in campo eventi e spettacoli di grande richiamo. Se a fine mese, domenica 31 agosto, si terrà il ... lanazione.it
Le streghe son tornate: Wicked vola al botteghino Usa, 150 mlnLe streghe d Oz sono tornate, il botteghino si rianima. 'Wicked - Parte 2' della Universal debutta nelle sale di Usa e Canada a una cifra record di 150 milioni di dollari, che diventano 226 nei cinema ... ansa.it
New Podcast! "Le Bambole di Pezza: La Rinascita delle Streghe del Rock" on @spreaker #bamboledipezza #festivaldisanremo #festivaldisanremo2026 #girlpower #musicafemminista x.com