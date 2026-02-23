Le streghe son tornate | dal punk da Rock TV a Sanremo la parabola delle Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza sono tornate in scena, portando la loro musica dal punk di Rock TV a Sanremo, a causa di un nuovo interesse del pubblico. La band ha deciso di rinnovare il proprio stile e coinvolgere un pubblico più ampio, presentando brani che uniscono tradizione e innovazione. La loro presenza sul palco ha sorpreso molti, mentre si preparano a conquistare anche il pubblico più giovane con il loro sound energico.

Tremate, tremate, le streghe son tornate. così recitava una vecchia filastrocca per bambini, poi divenuta slogan del movimento femminista negli anni '70. Passa un 30ennio e nel 2002 un gruppo punk rock italiano decide di citare, la filastrocca e le femministe. Più le femministe che la filastrocca, a giudicare dalle fattezze da fattucchiere della band (Le Bambole di Pezza, una girl band declinata in salsa punk, roba notevole) e dal testo – di cui riportiamo uno spezzone, quello che più colpiva lo scrivente: Tremate che le streghe son tornate Fuman marija ed erbe prelibate Se vuoi volare lasciati andare Tu vieni qua il viaggio può iniziare Erano – per lo scrivente – gli anni dell'impegno politico nonostante la repressione genovese avesse appena dato il via alla scomparsa del movimento, gli anni delle erbe prelibate, gli anni di Rock TV.