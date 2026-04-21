Il commento di Balzarini riguarda le possibilità di un eventuale ritorno in squadra di Jonathan David. Secondo quanto affermato, se il giocatore dovesse raggiungere una doppia cifra di gol, l’allenatore potrebbe considerare di concedergli un’altra opportunità. Tuttavia, la società non ha ancora preso una decisione definitiva in merito. La discussione si concentra sulle prospettive future del centravanti canadese in relazione alle sue prestazioni.

di Angelo Ciarletta Gianni Balzarini ha parlato del futuro di Jonathan David. Vediamo che cosa ha detto il giornalista sul centravanti canadese. Gianni Balzarini ha parlato del futuro di Jonathan David sul suo canale Youtube. Di seguito le dichiarazioni del giornalista. MERCATO JUVE LIVE LE PAROLE DI BALZARINI – «Non c’è nessuna sentenza da parte mia, c’è tanta curiosità di vederlo all’opera nelle prossime cinque giornate. Se nelle prossime cinque giornate scavalla la doppia cifra, gli mancano due gol sostanzialmente e dà una continuità di rendimento, io credo che la linea Spalletti, che sarebbe quella di dargli un’altra chance possa prevalere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini assicura: «Se David dovesse superare la doppia cifra Spalletti potrebbe volergli dare un’altra chance. La società però…»

Notizie correlate

Infortunio Yildiz: se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Leggi anche: Capello: "Juve, tieniti stretto Spalletti. Ma se non dovesse arrivare la Champions..."

Tutti gli aggiornamenti

Balzarini: Se David dovesse scavallare la doppia cifra in termini di gol, credo che…Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Jonathan David che potrebbe cambiare qualora il canadese facesse un finale di stagione in crescendo: Non c'è ... tuttojuve.com

Juve, Balzarini: 'Jonathan David ha la possibilità di essere tolto dal mercato'Il giornalista ha aggiunto: 'Se il centravanti dovesse confermarsi in questo finale di stagione potrebbe rientrare in carreggiata' ... it.blastingnews.com