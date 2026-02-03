Infortunio Yildiz | se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto Tutte le soluzioni di Spalletti

Se Yildiz si infortuna e salta la partita contro l’Atalanta, Spalletti ha già in mente alcune opzioni per sostituirlo. Il tecnico della Juventus sta valutando diverse soluzioni e potrebbe decidere di affidarsi a un altro giocatore in mediana o adattare qualche elemento già in campo. La scelta dipenderà anche dalla condizione fisica dei probabili sostituti, ma l’obiettivo è mantenere il ritmo e la qualità del gioco senza perdere incisività.

Infortunio Yildiz: se il numero 10 dovesse saltare l’Atalanta ecco chi potrebbe giocare al suo posto. Tutte le soluzioni di mister Spalletti. Kenan Yildiz, sostituito alla fine del primo tempo nella sfida di domenica sera vinta a Parma dalla Juve per 4-1, alla fine ha riportato un sovraccarico muscolare all’adduttore sinistro. Niente di grave per lui, ma è probabile che il talento turco riposi un po’ e salti l’Atalanta in Coppa Italia. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nel frattempo dunque Luciano Spalletti sta già valutando come sostituire il numero 10 bianconero qualora dovesse realmente rimanere fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il giocatore della Juventus, Yildiz, si è infortunato e ancora non si sa se potrà scendere in campo contro l’Atalanta.

