Balneari Croatti M5s | Non si perda altro tempo vigileremo sui criteri dei bandi di gara

Un rappresentante di un movimento politico ha commentato che, dopo quattro anni di ritardo, si sta avviando la discussione sui bandi per le concessioni demaniali, un settore che si trova in difficoltà e ha visto azzerati gli investimenti. Ha inoltre annunciato che il gruppo vigilerà attentamente sui criteri adottati nelle gare di assegnazione. Le parole sono state pronunciate in un momento di attesa per le decisioni ufficiali, con l’obiettivo di garantire trasparenza nel processo.

“Con quattro anni di ritardo, un settore in ginocchio e investimenti azzerati, sembra finalmente arrivato il momento di discutere del merito dei bandi che dovranno assegnare le concessioni demaniali e portare il nostro turismo balneare nel futuro”. Commenta il senatore del Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Spiagge, Croatti (M5s): "Ok al confronto aperto sui bandi, ma non solo con i balneari"Il senatore riminese Marco Croatti (M5s): "Occorre un confronto allargato a tutte le anime della città e non soltanto agli operatori del settore... Leggi anche: Balneari, Croatti (M5s): "Bando tipo? No grazie, governo clientelare senza credibilità" Aggiornamenti e contenuti dedicati Balneari, governo pronto a una bozza di bando. Croatti: Quattro anni da struzzi: il settore è in ginocchioL'esponente pentastellato critica l'esecutivo: Vigiliremo, governo non tradisca cittadini e piccole imprese Con quattro anni di ritardo, un settore in ginocchio e investimenti azzerati, sembra fina ... altarimini.it Spiaggia, avanti con i bandi. Più tutele per i salvataggiAvanti con i bandi comunali per il rinnovo delle concessioni balneari, dice il senatore Marco Croatti, dell’M5s. I Comuni e i cittadini devono essere protagonisti del futuro del settore balneare, non ... ilrestodelcarlino.it