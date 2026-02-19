Spiagge Croatti M5s | Ok al confronto aperto sui bandi ma non solo con i balneari

Croatti, esponente del M5s, ha annunciato che il movimento è favorevole a un dialogo trasparente sui bandi, ma non solo con i balneari. La sua richiesta riguarda un confronto più ampio che coinvolga anche altri cittadini e associazioni locali. Croatti sottolinea l’importanza di ascoltare tutte le voci prima di prendere decisioni che influenzeranno il futuro delle spiagge e del turismo di Rimini. La proposta mira a garantire un processo più inclusivo e partecipato. La discussione si svolgerà nei prossimi incontri pubblici programmati.

Il senatore riminese Marco Croatti (M5s): "Occorre un confronto allargato a tutte le anime della città e non soltanto agli operatori del settore balneare" "Auspichiamo che in questa fase decisiva per scrivere il futuro del nostro arenile e quindi dell'offerta turistica riminese ci sia un confronto allargato a tutte le anime della città e non soltanto agli operatori del settore balneare. Per valorizzare la spiaggia, bene pubblico di tutti i cittadini, e scegliere i migliori imprenditori che porteranno avanti la visione del territorio sono molti gli attori che possono e devono dare il loro contributo".