Balneari Croatti M5s | Bando tipo? No grazie governo clientelare senza credibilità

Il deputato del Movimento 5 Stelle Croatti critica duramente il governo Meloni sui bandi per le concessioni demaniali. Secondo lui, il governo ha favorito gli interessi di pochi, senza mettere in campo un vero piano per le spiagge italiane. Croatti sottolinea che in questi quattro anni le decisioni prese sono state a favore di chi già controlla le spiagge, lasciando indietro i cittadini e i proprietari delle spiagge pubbliche.

"Bando-tipo del governo per le concessioni demaniali? No grazie. In quattro anni l'esecutivo Meloni e i partiti di destra che lo sostengono hanno difeso solo e unicamente gli interessi dei pochi a discapito di quello di tutti i cittadini, unici proprietari delle nostre spiagge". Così in una nota.

