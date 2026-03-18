Si potrà ballare in spiaggia d’estate Ma solo durante le deroghe comunali
In vista dell'estate, le spiagge italiane potranno di nuovo ospitare balli sulla sabbia, ma solo durante le deroghe comunali approvate. Si intensificano gli incontri tra associazioni di categoria e balneari per definire le modalità operative. Il servizio di salvataggio sarà attivo da maggio a settembre e coprirà anche le aree di spiaggia libera vicino agli stabilimenti balneari.
Si avvicina l’estate, proseguono gli incontri tra associazioni di categoria e balneari. Programmato il servizio di salvamento che anche quest’anno sarà attivo nel periodo maggio – settembre e interesserà anche i tratti di spiaggia libera adiacenti agli stabilimenti balneari. Il nodo da sciogliere è quello che riguarda le feste in spiaggia in assenza di licenza di pubblico intrattenimento. Si potrà ballare sotto le stelle e in riva al mare, ma solo durante le deroghe che verranno concesse dall’Amministrazione. Il numero di serate non è stato ancora fissato e dopo un primo incontro con gli Amministratori, i balneari si stanno confrontando tra loro e con le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione che metta tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Capodanno, ecco i divieti e le eccezioni: cosa non si potrà fare e dove sono previste derogheIn vista del concerto di Capodanno in piazza Stazione ad Agrigento - con Noemi, i dj di Radio Time 90 e la band Dixit - il sindaco Francesco Miccichè...
Iscrizioni scuole d’infanzia comunali a Napoli 2026-27: ecco quando si potrà fare domandaAl via le iscrizioni nelle scuole d'infanzia comunali a Napoli per l'anno 2026-27.
Altri aggiornamenti su potrà ballare
Discussioni sull' argomento Si potrà ballare in spiaggia d’estate. Ma solo durante le deroghe comunali; JONK & SPOOK: ALLSERVICE RECORDS PUBBLICA CAN YOU BACK; A Catania arriva il 'soft clubbing': Dj set e cappuccino per una domenica che cambia il ritmo della città; Sanremo, Sal Da Vinci e la svolta dance verso l'Eurovision: il remix di ‘Per sempre sì’ diventa un tormentone.
Si può ballare con “tutto” il corpo Si! Direttamente dal Salón “El Beso” di Bs/As una coppia di maestri molto apprezzati, soprattutto in Argentina e negli USA, per il loro stile tradizionale ma assolutamente giocoso! Usano la loro fisicità importante per coinvol - facebook.com facebook