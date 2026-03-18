Si potrà ballare in spiaggia d’estate Ma solo durante le deroghe comunali

In vista dell'estate, le spiagge italiane potranno di nuovo ospitare balli sulla sabbia, ma solo durante le deroghe comunali approvate. Si intensificano gli incontri tra associazioni di categoria e balneari per definire le modalità operative. Il servizio di salvataggio sarà attivo da maggio a settembre e coprirà anche le aree di spiaggia libera vicino agli stabilimenti balneari.

Si avvicina l’estate, proseguono gli incontri tra associazioni di categoria e balneari. Programmato il servizio di salvamento che anche quest’anno sarà attivo nel periodo maggio – settembre e interesserà anche i tratti di spiaggia libera adiacenti agli stabilimenti balneari. Il nodo da sciogliere è quello che riguarda le feste in spiaggia in assenza di licenza di pubblico intrattenimento. Si potrà ballare sotto le stelle e in riva al mare, ma solo durante le deroghe che verranno concesse dall’Amministrazione. Il numero di serate non è stato ancora fissato e dopo un primo incontro con gli Amministratori, i balneari si stanno confrontando tra loro e con le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione che metta tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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